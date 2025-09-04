Работники убрали все возможные следы его пребывания в комнате. Соответствующее видео опубликовали российские корреспонденты, а детали объяснили в Reuters, передает 24 Канал.

Зачем убирали за Ким Чен Ыном?

Переговоры лидеров России и КНДР продолжались более 2 часов. После диктаторы были якобы "очень довольны" и пошли пить чай в более непринужденной обстановке.

В то же время северокорейские сотрудники занялись уборкой. Они тщательно вытерли предметы, к которым прикасался Ким – спинку и подлокотники кресла, а также журнальный столик рядом. Даже забрали стакан.

Работники уничтожили следы присутствия Кима: смотрите видео

Японская газета Nikkei со ссылкой на южнокорейские и японские разведывательные службы сообщила, что Ким также уже традиционно взял с собой в путешествие собственный туалет.

По словам эксперта по вопросам руководства КНДР американского Stimson Center Майкла Мэддена, такие меры являются стандартным протоколом еще со времен предшественника Кима – его отца Ким Чен Ира.

Специальный туалет и мусорные пакеты для отходов и окурков нужны для того, чтобы иностранные разведывательные службы, даже дружественные, не получили образцы и не провели их анализ,

– сказал Мэдден.

Речь, в частности, о волосах и кожных покровах, исследование которых может "дать представление о медицинских проблемах".

