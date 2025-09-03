Однако после такой реакции американского президента в Кремле засуетились. Пропагандистские СМИ цитируют помощника российского диктатора Юрия Ушакова, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: о чем договорились

Как Кремль отверг обвинения Трампа?

Большой военный парад в Пекине провели по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. Кроме того, накануне в Тяньцзине состоялось 25-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В конце концов, торжества в соцсетях прокомментировал Трамп. Он пожелал китайскому народу "замечательного и незабываемого праздника", а также попросил передать "самые теплые поздравления" Путину и Киму, пока те "готовят заговор против США".

В Кремле не замедлили с реакцией. По словам Ушакова, американский президент сделал это заявление "опять-таки не без иронии". К тому же никто из трех лидеров в Пекине якобы и не думал о заговорах.

Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было,

– убеждает помощник Путина.

Военный парад в Китае: что известно