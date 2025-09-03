Однако после такой реакции американского президента в Кремле засуетились. Пропагандистские СМИ цитируют помощника российского диктатора Юрия Ушакова, передает 24 Канал.
Смотрите также Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: о чем договорились
Как Кремль отверг обвинения Трампа?
Большой военный парад в Пекине провели по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. Кроме того, накануне в Тяньцзине состоялось 25-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В конце концов, торжества в соцсетях прокомментировал Трамп. Он пожелал китайскому народу "замечательного и незабываемого праздника", а также попросил передать "самые теплые поздравления" Путину и Киму, пока те "готовят заговор против США".
В Кремле не замедлили с реакцией. По словам Ушакова, американский президент сделал это заявление "опять-таки не без иронии". К тому же никто из трех лидеров в Пекине якобы и не думал о заговорах.
Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было,
– убеждает помощник Путина.
Военный парад в Китае: что известно
- По словам аналитиков CNN, если это большое собрание авторитарных лидеров – противников США и бывших союзников – было задумано как личное оскорбление Трампа, то оно "сработало идеально".
- На параде в Пекине впервые показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 на мобильной платформе. Кроме того, китайцы продемонстрировали баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, подводную межконтинентальную JL-3 и новую версию наземной МБР DF-31.
- Мероприятие также посетили лидеры Ирана, Беларуси и Индонезии. Однако там не было большинства западных политиков, за исключением премьера Словакии Роберта Фицо.