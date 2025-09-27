Что известно о подписании соглашения "Сила Сибири-2"?

Дело в том, что Пекин имеет достаточно поставщиков газа, рассказал Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович для 24 Канала.

Есть Катар, есть Малайзия, есть Австралия, даже некоторые поставки из США. Китай, как крупный покупатель, может выбирать из многих вариантов,

– рассказал Ницович.

Согласно его словам, известно о еще одном проекте, где фигурирует Пекин. Речь идет о 4 ветке трубопровода "Туркменистан – Китай". Но в последние годы проект не имеет никакого продвижения.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар подтвердил: Китай никогда не создает себе зависимость от одного источника. Поэтому Пекин имеет диверсифицированную систему поставок как нефти, так и газа.

Обратите внимание! И те объемы, которые поступают сейчас из России, полностью устраивают страну.

К тому же Китай ведет себя максимально осторожно относительно подписания соглашения из-за развития внутренней газовой добычи – последние годы Пекин активно развивает это направление.

Это делается прежде всего для того, чтобы минимизировать импорт энергетических ресурсов. Конечно, что больше это касается именно нефти, однако в определенной степени еще и газа, особенно того, что доставляется морем,

– пояснил Гончар.

Он добавил: основные источники поставок сжиженного газа в Китай доставляется якобы недружественными к стране странами: среди которых:

США; Австралия; Канада.

Заметьте! Эксперт считает, что подписание меморандума является знаком для этих стран, что, мол, "если будете давить, то мы откажемся от вашего сжиженного газа".

Что о возможном строительстве говорит Путин?

Газопровод "Сила Сибири-2" в Китай является "взаимовыгодным проектом". Об этом сказал Владимир Путин, пишет Reuters.

Цена будет рассчитываться по той же формуле по рыночной цене, как поставки в Европу. В частности Москва ищет нового клиента, который сможет заменить Евросоюз.

Обратите внимание! Этим клиентом может стать Пекин.

Какой новый проект хочет запустить Россия?