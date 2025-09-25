Что известно о "Сахалине-3"?

Это произойдет в 2028 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Целью проекта являются поставки газа в Китай и удовлетворение внутренних потребностей. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на местного губернатора.

Губернатор Валерий Лимаренко также заявил, что энергетический гигант "Газпром" и региональные власти работают над планом строительства нефтеперерабатывающего завода на юге Сахалина для производства:

авиационного топлива; дизеля; нефтяного бензина (нефти) из газового конденсата.

Россия диверсифицирует экспорт нефти и газа ключевого источника бюджетных доходов – от Европы в сторону Азии из-за – кризиса в отношениях с Западом на фоне конфликта с Украиной,

– говорится в материале.

Один из газопроводов из России в Китай, предназначен для транспортировки газа по дальневосточному маршруту с Сахалина, должен начать поставки в 2027 году и в перспективе экспортировать 12 миллиардов кубометров газа ежегодно. И это больше чем 10 миллиардов кубов, запланированных сначала.

Обратите внимание! Губернатор добавил, что Россия связывает перспективы отрасли с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год. Ожидается, что этот газ будет экспортироваться в Китай, а также использоваться для нужд Дальнего Востока.

Что еще известно о сотрудничестве между Россией и Китаем?

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2". Об этом пишет Reuters.

"Газпром" заявил об этом во вторник, 2 сентября. Однако цена проекта остается непонятной.

Заметьте! Также остается непонятным, кто будет строить газопровод.

Что известно о "Силе Сибири-2"?