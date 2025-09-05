Как состоялась трубопроводная дипломатия между Россией и КНР?

Председатель КНР Си Цзиньпин, который находился рядом с президентом России Владимиром Путиным, использовал военный парад, посвященный 80-й годовщине поражения Японии во Второй мировой войне, чтобы подчеркнуть влияние Пекина на фоне торговой напряженности с США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Во вторник, 2 сентября, эти политические сигналы были подкреплены конкретными действиями. Российский газовый гигант "Газпром" сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" протяженностью 2 600 километров.

Примечательно! Проект, о котором велись переговоры уже более десяти лет, до сих пор не продвигался.

Кроме того, Китай увеличит и без того большие объемы импорта газа по активному трубопроводу "Сила Сибири". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что стороны договорились расширить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.

Важно! Также достигнута договоренность о росте на 20% объемов прокачки по газопроводу с острова Сахалин – до 12 миллиардов кубометров ежегодно.

Как отмечают аналитики, все это является не только подтверждением укрепления российско-китайских энергетических связей, но и сигналом о том, что Пекин не намерен поддаваться давлению со стороны США.

В чем проблемы "Силы Сибири-2"?

Однако у "Силы Сибири-2" остаются серьезные препятствия. Прежде всего, стороны пока не согласовали цену на газ.

Миллер уже намекнул, что тариф будет ниже, чем для европейских покупателей. Неясно и то, насколько Китаю нужен дополнительный объем:

Важно! В последние годы китайские компании заключили долгосрочные контракты на закупку сжиженного природного газа, включая сделки с американскими производителями, в совокупности примерно на 50 миллиардов кубометров ежегодных поставок до 2030 года. Также, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа, Китай нарастил собственную добычу газа на 28% – до 246,4 миллиарда кубометров.

Еще более серьезной проблемой может стать стратегический аспект. Запуск нового трубопровода усилит позиции России как крупнейшего поставщика газа в Китай, что может вызвать беспокойство у Пекина.

Примечательно! По данным "Статистического обзора мировой энергетики", в 2024 году на Россию приходилось около 22% китайского импорта газа – около 38 миллиардов кубометров, включая трубопроводный и сжиженный газ.

Рост поставок по активным маршрутам уже в следующем году увеличит российскую долю до более чем четверти.

Ввод в эксплуатацию "Силы Сибири-2", который вряд ли состоится раньше 2030 года, фактически удвоит присутствие России на китайском рынке, что противоречит давней стратегии Пекина по диверсификации источников энергоресурсов.

Почему Китай и Россия достигли соглашения?

Однако в нынешней глобальной ситуации политический фактор может оказаться более важным. Для России соглашение открывает долгосрочный рынок сбыта газа – особенно значимый после того, как Европа, которая десятилетиями оставалась ключевым потребителем, резко сократила закупки после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Для Китая же это выглядит как еще один шаг в экономическом противостоянии с Вашингтоном.

Важно! на прошлой неделе Китай ввез первую партию СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2", несмотря на санкции США, что подорвало усилия Вашингтона по изоляции Москвы и давления на Кремль в связи с войной в Украине. Ожидаются и новые поставки с этого завода.

Практическая выгода для Пекина заключается в том, что увеличение импорта трубопроводного газа из России снизит потребность в закупках СПГ у США – обязательство, которое многие страны брали на себя в переговорах с администрацией Трампа.

Есть и дипломатический подтекст: демонстрация готовности идти наперекор американскому давлению сама по себе становится переговорной тактикой.

Что стоит знать о соглашении между Россией и Китаем?