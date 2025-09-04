Некоторые поисковые запросы попали под цензуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Путин, Ким и Си могут формировать новый мировой порядок: в Sky News назвали варианты

Что произошло в Китае после разговора Си, Кима и Путина?

Издание пишет, что Си Цзиньпин и Владимир Путин обсуждали долголетие человека, пересадку органов и возможность жить вечно, когда они шли вместе с 41-летним северокорейским лидером Ким Чен Ыном на параде в Пекине.

Этот разговор записали на горячий микрофон, его транслировали китайские государственные СМИ. При обсуждении президент Китая сказал, что раньше люди редко доживали до 70 лет, однако сейчас говорят, что в этом возрасте "ты еще ребенок".

В ответ Владимир Путин сказал, что люди могут продолжать получать трансплантацию органов, благодаря чему выглядеть моложе, чем есть на самом деле, и, по словам диктатора, это позволяет "даже достичь бессмертия".

Запись диалога закончилась на фразе Си о том, вероятно "в этом веке люди смогут жить до 150 лет". Впоследствии Путин сказал журналистам, что "человечество может надеяться" на увеличение продолжительности жизни благодаря замене органов.

В The Washington Post отмечают, что уже после публикации соответствующего разговора между президентами России и Китая поиски о "150 лет" были подвергнуты цензуре на популярном сайте социальных сетей в Китае, речь идет о Weibo.

Отмечается, что сообщения о том, как доживать до этого возраста, выросли на других китайских платформах социальных сетей в среду, 3 сентября, и четверг, 4 сентября, после разговора о горячем микрофоне. Впоследствии поиск заблокировали.

Идея о жизни до 150 лет упоминалась в последние годы китайскими государственными СМИ, которые спекулировали на тему достижений в здравоохранении и технологиях,

– говорится в статье.

Что этому предшествовало?