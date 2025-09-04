Деякі пошукові запити потрапили під цензуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Що сталося у Китаї після розмови Сі, Кіма і Путіна?

Видання пише, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін обговорювали довголіття людини, пересадку органів і можливість жити вічно, коли вони йшли разом із 41-річним північнокорейським лідером Кім Чен Ином на параді у Пекіні.

Цю розмову записали на гарячий мікрофон, її транслювали китайські державні ЗМІ. Під час обговорення президент Китаю сказав, що раніше люди рідко доживали до 70 років, проте зараз кажуть, шо у цьому віці "ти ще дитина".

У відповідь Володимир Путін сказав, що люди можуть продовжувати отримувати трансплантацію органів, завдяки чому виглядати молодше, ніж є насправді, і, за словами диктатора, це дозволяє "навіть досягти безсмертя".

Запис діалогу закінчився на фразі Сі про те, імовірно "у цьому столітті люди зможуть жити до 150 років". Згодом Путін сказав журналістам, що "людство може сподіватися" на збільшення тривалості життя завдяки заміні органів.

У The Washington Post наголошують, що вже після публікації відповідної розмови між президентами Росії та Китаю пошуки про "150 років" були піддані цензурі на популярному сайті соціальних мереж у Китаї, ідеться про Weibo.

Зазначається, що повідомлення про те, як доживати до цього віку, зросли на інших китайських платформах соціальних мереж у середу, 3 вересня, та четвер, 4 вересня, після розмови про гарячий мікрофон. Згодом пошук заблокували.

Ідея про життя до 150 років згадувалася в останні роки китайськими державними ЗМІ, які спекулювали на тему досягнень в охороні здоров'я та технологіях,

