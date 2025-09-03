Водночас також можливий варіант, який був би сприятливим для Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Яким може бути світовий порядок у майбутньому?

На думку експерта, перша і найгірша можливість розвитку події полягає в тому, що зібрані в Пекіні держави мають рацію щодо зміни світового порядку, і в ньому домінуватимуть агресивні, диктаторські, експансіоністські держави.

За його словами, сила Сполучених Штатів у світі вичерпується, що "підтвердить будь-який аналітик". Зокрема, Америка втрачає вплив в Африці, по всій Азії, а також в Латинській Америці. Натомість Китай захоплює цю могутність.

Другий варіант майбутнього, який, за словами Кларка, є найімовірнішим, це світ "надзвичайної багатополярності", який є "набагато хаотичнішим", тобто світ буде більш роздробленим, і домінуватимуть у ньому не лише диктатори.

Водночас третій варіант передбачає збереження ліберальних демократій, що стало б найкращим варіантом для Заходу. Тобто у такому разі "світ захоче повернутися до моделі ліберальної демократії", яка "вислизає з пантелику".

Жахлива перспектива полягає в тому, що, хоча ми вважаємо 20 століття століттям тріумфу ліберальної демократії над більшовизмом, над фашизмом, а потім і комунізмом, 21 століття може стати кінцем ліберальної демократії,

– каже Кларк.

За словами аналітика, 21 століття може стати століттям диктаторського експансіонізму та справді неприємної світової політики, і наразі неприємно про це думати. Попри такий хід подій, на думку Кларка, це "не неминуче".

Водночас він вважає, що Сполучені Штати зараз є "ревізіоністською державою", яка намагається змінити спосіб функціонування міжнародної системи, відступаючи до якомога більш ізоляціоністської позиції країни.

