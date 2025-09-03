В то же время также возможен вариант, который был бы благоприятным для Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Китай тайно вооружает Россию: The Telegraph обнаружили поставки на более чем 62 миллиона долларов

Каким может быть мировой порядок в будущем?

По мнению эксперта, первая и худшая возможность развития события заключается в том, что собранные в Пекине государства правы относительно изменения мирового порядка, и в нем будут доминировать агрессивные, диктаторские, экспансионистские государства.

По его словам, сила Соединенных Штатов в мире исчерпывается, что "подтвердит любой аналитик". В частности, Америка теряет влияние в Африке, по всей Азии, а также в Латинской Америке. Зато Китай захватывает это могущество.

Второй вариант будущего, который, по словам Кларка, является наиболее вероятным, это мир "чрезвычайной многополярности", который является "гораздо более хаотичным", то есть мир будет более раздробленным, и доминировать в нем будут не только диктаторы.

В то же время третий вариант предусматривает сохранение либеральных демократий, что стало бы лучшим вариантом для Запада. То есть в таком случае "мир захочет вернуться к модели либеральной демократии", которая "ускользает с толку".

Ужасная перспектива заключается в том, что, хотя мы считаем 20 век веком триумфа либеральной демократии над большевизмом, над фашизмом, а затем и коммунизмом, 21 век может стать концом либеральной демократии,

– говорит Кларк.

По словам аналитика, 21 век может стать веком диктаторского экспансионизма и действительно неприятной мировой политики, и сейчас неприятно об этом думать. Несмотря на такой ход событий, по мнению Кларка, это "не неизбежно".

В то же время он считает, что Соединенные Штаты сейчас являются "ревизионистской державой", которая пытается изменить способ функционирования международной системы, отступая к как можно более изоляционистской позиции страны.

Трамп подозревает заговор