Сколько газа будет поставлять Россия в Китай?

После завершения строительства газопровода "Сила Сибири-2 в Китай должно поступать до 100 миллиардов кубометров российского газа в год. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Еще несколько маршрутов, которые будут увеличиваться. В целом получится более 100 кубометров газа,

– отметил Путин.

Глава Кремля отметил, что китайская промышленность, мол, растет, поэтому спрос на газ увеличивается. Россия планирует его обеспечить.

При этом Путин подчеркнул, что будут продавать голубое топливо Пекину по рыночным ценам.

Здесь нет никакой благотворительности – ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности, которые реализуются на рыночных началах, исходя из рыночных принципов в этом регионе,

– сказал Путин.

Он добавил, что цены на газ якобы будут рассчитывать по специальной формуле, которая учитывает объективные рыночные обстоятельства.

Важно! По словам Путина, сотрудничество с Москвой якобы предоставит Китаю конкурентные преимущества и "обеспечат стабильные и надежные поставки" газа, спрос на который растет во всем мире.

Что известно о газопроводе "Сила Сибири-2"? "Сила Сибири-2" – это новый газопровод, который будет проходить из России через территорию Монголии в Китай. Длина трубопровода составит около 6 700 км, из которых примерно 2 700 км будут проходить через Россию. Проект предусматривает поставки до 50 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

Какое соглашение заключили Москва и Пекин?