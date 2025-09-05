Як відбулась трубопровідна дипломатія між Росією та КНР?

Голова КНР Сі Цзіньпін, який перебував поруч із президентом Росії Володимиром Путіним, використав військовий парад, присвячений 80-й річниці поразки Японії у Другій світовій війні, щоб підкреслити вплив Пекіна на тлі торговельної напруженості зі США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У вівторок, 2 вересня, ці політичні сигнали були підкріплені конкретними діями. Російський газовий гігант "Газпром" повідомив про підписання юридично зобов'язувального меморандуму з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" протяжністю 2 600 кілометрів.

Примітно! Проєкт, про який велись переговори вже понад десять років, досі не просувався.

Крім того, Китай збільшить і без того великі обсяги імпорту газу по активному трубопроводу "Сила Сибіру". Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що сторони домовилися розширити постачання з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік.

Важливо! Також досягнуто домовленості про зростання на 20% обсягів прокачування по газопроводу з острова Сахалін – до 12 мільярдів кубометрів щорічно.

Як зазначають аналітики, все це є не тільки підтвердженням зміцнення російсько-китайських енергетичних зв'язків, але і сигналом про те, що Пекін не має наміру піддаватися тиску з боку США.

В чому проблеми "Сили Сибіру-2"?

Однак у "Сили Сибіру-2" залишаються серйозні перешкоди. Перш за все, сторони поки не погодили ціну на газ.

Міллер вже натякнув, що тариф буде нижчим, ніж для європейських покупців. Неясно і те, наскільки Китаю потрібен додатковий обсяг:

Важливо! В останні роки китайські компанії уклали довгострокові контракти на закупівлю скрапленого природного газу, включаючи угоди з американськими виробниками, в сукупності приблизно на 50 мільярдів кубометрів щорічних постачань до 2030 року. Також, за даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, Китай наростив власний видобуток газу на 28% – до 246,4 мільярда кубометрів.

Ще більш серйозною проблемою може стати стратегічний аспект. Запуск нового трубопроводу посилить позиції Росії як найбільшого постачальника газу до Китаю, що може викликати занепокоєння у Пекіна.

Примітно! За даними "Статистичного огляду світової енергетики", у 2024 році на Росію припадало близько 22% китайського імпорту газу – близько 38 мільярдів кубометрів, включаючи трубопровідний і скраплений газ.

Зростання постачань за активними маршрутами вже наступного року збільшить російську частку до більш ніж чверті.

Введення в експлуатацію "Сили Сибіру-2", яке навряд чи відбудеться раніше 2030 року, фактично подвоїть присутність Росії на китайському ринку, що суперечить давній стратегії Пекіна щодо диверсифікації джерел енергоресурсів.

Чому Китай та Росія досягли угоди?

Проте в нинішній глобальній ситуації політичний фактор може виявитися важливішим. Для Росії угода відкриває довгостроковий ринок збуту газу – особливо значущий після того, як Європа, яка десятиліттями залишалася ключовим споживачем, різко скоротила закупівлі після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Для Китаю ж це виглядає як ще один крок в економічному протистоянні з Вашингтоном.

Важливо! минулого тижня Китай ввіз першу партію СПГ з російського заводу "Арктик СПГ-2", попри санкції США, що підірвало зусилля Вашингтона з ізоляції Москви та тиску на Кремль у зв'язку з війною в Україні. Очікуються і нові постачання з цього заводу.

Практична вигода для Пекіна полягає в тому, що збільшення імпорту трубопровідного газу з Росії знизить потребу в закупівлях СПГ у США – зобов'язання, яке багато країн брали на себе в переговорах з адміністрацією Трампа.

Є й дипломатичний підтекст: демонстрація готовності йти наперекір американському тиску сама по собі стає переговорною тактикою.

Що варто знати про угоду між Росією та Китаєм?