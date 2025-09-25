Почему Словакия отвергает давление на нее?

Однако Братислава отвергает это давление. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил что его страна готова обсуждать вопрос отказа от российских энергоносителей, но не немедленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

У нас нет других вариантов, которые были бы постоянными и одновременно по доступной цене. Диверсификация требует времени. Поэтому мы призываем к определенному пониманию,

– отметил Бланар на полях Генассамблеи ООН.

Министр также отметил, что Словакия может потерять до 10 миллиардов евро, если сейчас нарушит контракты с Россией, которые подписаны до 2034 года.

Бланар добавил, что давление со стороны стран ЕС на Словакию по закупкам российских энергоресурсов является проявлением лицемерия.

Мол, страны Западной Европы в прошлом году увеличили закупки сжиженного природного газа у Москвы.

По его словам, поставки СПГ на европейский рынок выросли на 30% в 2024 году.

Франция, Испания и Нидерланды... так что, картина немного разнообразнее, чем просто черное и белое,

– отметил Бланар.

Вместо этого он призвал Брюссель рассмотреть возможность исключений для Словакии и будущей компенсации, а также сосредоточиться на высоких ценах на электроэнергию.

Важно! Заметим, что похожую позицию занимает и Венгрия. По данным Bloomberg, министр иностранных дел этой страны Ппетер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, который имеет дружеские отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном. Сийярто отметил, что избавиться от российской нефти у страны нет возможности из-за географических ограничений.

