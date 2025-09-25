Чому Словаччина відкидає тиск на неї?

Однак Братислава відкидає цей тиск. Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив що його країна готова обговорювати питання відмови від російських енергоносіїв, але не негайно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У нас немає інших варіантів, які були б сталими і водночас за доступною ціною. Диверсифікація потребує часу. Тому ми закликаємо до певного розуміння,

– зазначив Бланар на полях Генасамблеї ООН.

Міністр також наголосив, що Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро, якщо зараз порушить контракти з Росією, які підписані до 2034 року.

Бланар додав, що тиск з боку країн ЄС на Словаччину щодо закупівель російських енергоресурсів є проявом лицемірства.

Мовляв, країни Західної Європи минулого року збільшили закупівлі скрапленого природного газу у Москви.

За його словами, постачання СПГ на європейський ринок зросли на 30% у 2024 році.

Франція, Іспанія та Нідерланди… отже, картина трохи різноманітніша, ніж просто чорне й біле,

– зауважив Бланар.

Натомість він закликав Брюссель розглянути можливість винятків для Словаччини та майбутньої компенсації, а також зосередитися на високих цінах на електроенергію.

Важливо! Зауважимо, що схожу позицію займає й Угорщина. За даними Bloomberg, міністр закордонних справ цієї країни Ппетер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, які має дружні відносини з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Сіярто наголосив, що позбутися російської нафти у країни немає можливості через географічні обмеження.

Відмова від російських енергоресурсів: що відомо?