Коли Словаччина може відмовитися від нафти й газу Росії?

За словами Зеленського, Словаччина може припинити імпорт російських енергоресурсів, якщо матиме альтернативні джерела постачання. Про це президент заявив під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Глава української держави наголосив, що сьогодні потрібно збільшити економічний тиск на Москву, щоб завершити повномасштабну війну проти України. Зокрема, необхідні жорсткі санкції проти Росії з боку США та Євросоюзу.

Ми повністю підтримуємо і вашу ідею про те, як зупинити закупівлю нафти й газу з боку деяких європейських країн. Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть до ідеї,

– зазначив Зеленський.

Втім, президент додав, що не впевнений у готовності Словаччини відмовитися від енергоносіїв Росії просто зараз. Проте Зеленський вважає, що на такий крок Братислава може зважитися у майбутньому.

Важливо! Словаччина, не маючи виходу до моря, традиційно була прив’язана до імпорту енергоносіїв. Географічне розташування зробило її залежною від постачання нафти та газу з Росії. Навіть після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році країна продовжує купувати російські енергоресурси. Як пише Politico, згідно зі звітом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air), рівень залежності Словаччини від Москви залишався близьким до 100%.

Чому Словаччина не відмовляється від енергоносіїв Росії?