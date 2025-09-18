Чому Словаччина та Угорщина не відмовляються від російських енергоресурсів?

Словаччина та Угорщина дали зрозуміти, що чинитимуть опір тиску президента США Дональда Трампа, який вимагає скоротити імпорт російської нафти та газу доти, доки країни Європейського союзу не забезпечать собі надійні альтернативні джерела постачань, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Хитрий план Трампа, який рятує Росію: експерти розібрали, що не так з ультиматумом США Європі

Перш ніж ми зможемо взяти на себе такі зобов'язання, необхідно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо завдати серйозної шкоди нашій промисловості та економіці. Для підтримки альтернативних маршрутів необхідно спочатку розвинути необхідну інфраструктуру,

– заявила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова.

Ці слова стали відповіддю на новий тиск з боку Трампа, який наполягає на тому, щоб всі країни ЄС припинили імпорт російських енергоресурсів.

Така позиція, на думку Сакової, особливо болісно зачепить Словаччину та Угорщину.

Чого домагаються Словаччина та Угорщина?

Сакова зазначила, що чітко визначила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня.

Американський чиновник висловив розуміння та визнав, що Сполучені Штати повинні активніше розвивати енергетичні проєкти в Європі,

– додала словацька чиновниця.

Міністр канцелярії уряду Угорщини Гергей Гуляш також підтвердив, що його країна буде відкидати будь-які ініціативи ЄС, які загрожують надійності її енергетичних постачань.

Цікаво! Минулими вихідними Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни вирішать наслідувати його приклад.

За словами Сакової, уряд у Братиславі готовий закрити енергетичні лінії з Росією за умови, що буде створена інфраструктура, здатна забезпечувати транспортування необхідних обсягів.

Якщо у нас буде альтернативний маршрут і достатня пропускна здатність, Словаччина не бачить проблем з диверсифікацією/ Однак повне припинення імпорту російських енергоресурсів, додала вона, несе ризики, оскільки країна знаходиться на периферії альтернативних маршрутів, що йдуть із Заходу,

– сказала міністр.

Словаччина та Угорщина, які не мають виходу до моря і межують з Україною, історично були залежні від російської нафти та газу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обидві країни запустили ряд ініціатив з диверсифікації джерел постачань.

Примітно! Сьогодні Словаччина отримує близько третини нафти з неросійських джерел по трубопроводу "Адрія", що проходить через Балкани та Угорщину, а також уклала кілька гнучких контрактів із західними постачальниками газу. Проте оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо продовжує вважати російські постачання стратегічно важливими.

В Угорщині ж переконані, що санкції ЄС проти Росії неефективні, і мають намір блокувати кроки, які можуть поставити під загрозу стабільність постачань.

Коли йдеться про речі, які прямо суперечать інтересам Угорщини, наприклад про закупівлі енергоносіїв, ми накладемо вето,

– заявив Гуляш.

Що потрібно знати про імпорт російських енергоресурсів Угорщиною та Словаччиною?