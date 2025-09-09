Чи буде Казахстан постачати нафту до Угорщини?

Казахстан розглядає можливість постачання своєї нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Про це повідомив міністр енергетики країни Єрлан Аккенженов та зазначив, що влітку вже була відправлена тестова партія сировини до Угорщини через територію Хорватії, пише 24 Канал з посиланням РосЗМІ.

За його словами, технічна можливість транспортування по "Дружбі" існує, проте питанням комерційних умов займається казахстанська національна нафтогазова компанія"КазМунайГаз".

Саме вона займається розширенням співпраці та збільшенням обсягів експорту.

Важливо! Раніше "КазМунайГаз" в рамках співпраці направив до Угорщини першу партію нафти обсягом 85 тисяч тонн. Вона була доставлена морем з Новоросійська до хорватського порту Омішаль, звідки по Адріатичному нафтопроводу, що знаходиться під управлінням компанії Jadranski naftovod, сировина надійшла на угорський НПЗ в Сазхаломбатті.

Аккенженов також уточнив, що технічно можливо наростити постачання до Німеччини тим самим маршрутом, але рішення залежить від підсумків переговорів між компаніями.

Міністерство, підкреслив він, відповідає за політику і технічні можливості, які при необхідності може забезпечити.

Що потрібно знати про постачання нафти в Угорщину?