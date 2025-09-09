Будет ли Казахстан поставлять нефть в Венгрию?
Казахстан рассматривает возможность поставки своей нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов и отметил, что летом уже была отправлена тестовая партия сырья в Венгрию через территорию Хорватии, пишет 24 Канал со ссылкой на РосСМИ.
По его словам, техническая возможность транспортировки по "Дружбе" существует, однако вопросом коммерческих условий занимается казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз".
Именно она занимается расширением сотрудничества и увеличением объемов экспорта.
Важно! Ранее "КазМунайГаз" в рамках сотрудничества направил в Венгрию первую партию нефти объемом 85 тысяч тонн. Она была доставлена морем из Новороссийска в хорватский порт Омишаль, откуда по Адриатическому нефтепроводу, находящемуся под управлением компании Jadranski naftovod, сырье поступило на венгерский НПЗ в Сазхаломбатти.
Аккенженов также уточнил, что технически возможно нарастить поставки в Германию по тому же маршруту, но решение зависит от итогов переговоров между компаниями.
Министерство, подчеркнул он, отвечает за политику и технические возможности, которые при необходимости может обеспечить.
Что нужно знать о поставках нефти в Венгрию?
Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" нанесли значительный ущерб экспортным доходам России от нефти и подорвали устойчивость ее государственного бюджета. По оценкам экспертов, прерывание поставок по этому ключевому маршруту могло стоить Москве ежедневных убытков в размере десятков миллионов долларов. Только в июле 2025 года в Венгрию через "Дружбу" поступило 436 тысяч тонн российской нефти, а в Словакию – около 356 тысяч тонн.
После повреждений нефтепровод "Дружба" был отремонтирован и снова запущен, и российская нефть возобновила поступления в Венгрию и Словакию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично выразил обеспокоенность атаками на инфраструктуру, подчеркнув их угрозу для энергетической безопасности и стабильности.