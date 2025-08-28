Що відомо про ремонт "Дружби"?

На 28 серпня запуск "Дружби" планувався у тестовому режимі, пише 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.

Петер Сіярто Глава міністерства закордонних справ Угорщини Ми обговорили ситуацію телефоном із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним, який показав, що завдяки наполегливій праці нам вдалося знайти технологічне рішення, яке дозволить відновити транспортування сирої нафти до Угорщини з завтрашнього дня, спочатку в тестовому режимі та меншими обсягами.

Сіярто зауважив, що він вважає українські атаки по "Дружбі" загрозою енергетичній безпеці. Глава МЗС Угорщини також висловив незадоволення позицією Єврокомісії у цьому питанні.

Я все ще вважаю скандальним те, що деякі вітчизняні політичні та медійні діячі виправдовують українців, які підірвали трубопровід, тоді як Європейська Комісія лише надсилає повідомлення про те, що "ризику для безпеки поставок немає",

– каже Сіярто.