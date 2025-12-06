Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Що з росіянами на борту танкера Kairos?

29 листопада стало відомо, що Україна підірвала танкер Kairos, який належить до російського тіньового флоту. Тепер пишуть, що він сів на мілину в територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол.

Показуємо Ахтопол на карті

На борту перебуває 10 осіб, яких наразі не можна евакуювати через негоду: в морі зараз сильний шторм, проведення якихось маніпуляцій із судном виключають,

– інформує "Радіо Свобода".

Втім, нафти на танкері нема. Її не було і під час атаки, адже судно йшло в Новоросійськ завантажуватися.

За даними болгарського видання Maritime, турецький буксир дотягнув танкер Kairos до болгарських вод.

Що відомо про атаку по танкерах та її наслідки?

Kairos атакували українські дрони Sea Baby неподалік берегів Туреччини.

Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції,

– розповіли 24 Каналу джерела в СБУ.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу заявив, що Kairos ішов без прапора.

Ердоган сказав про "тривожне загострення ситуації". І заявив, що війна Росією з Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Кілька разів було атаковано і танкер Virat. Мовилося і про атаку по Midvolga-2, але речник МЗС України Георгій Тихий каже, що Україна не била по Midvolga-2.

Путін у відповідь пригрозив "відрізати Україну від моря". Z-пабліки навіть заявили, що Україна відкрила скриньку Пандори, а тому атаки по портах посиляться.