Як змінився офіційний курс злотого в Україні?

Офіційний курс злотого 28 серпня відчутно знизився і сягнув – 11,21 гривні (-12 копійок, порівняно із 27 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Який курс злотого в банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився сьогодні так:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 27 серпня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).

А в обмінниках ситуація виглядає так:

купівля – 11,20 гривні за злотий (-2 копійки);

продаж – 11,33 гривні за злотий (-2 копійки).

За скільки можна купити 100 злотих в кінці серпня 2025?

у банку 100 злотих зараз можна придбати за орієнтовно – 1 160 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 133 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати приблизно – 1 120 гривень.

Важливо! Курс може дещо відрізнятись від наведеного і залежить від фінансової установи.