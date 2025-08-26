Який курс валют у банках?

Станом на ранок 26 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (+10 копійок проти 25 серпня) та продаж по 41,68 гривні (+9 копійок).

Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+30 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (-5 копійок), а продати по 41,40 гривні (без змін).

Купівля євро по 48,25 гривні (-8 копійок), а продаж по 48,48 гривні (-2 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-37 копійок), а продають по 41,47 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

Євро купують по 46,97 гривні (-95 копійок), а продають по 48,60 гривні (+2 копійки).

По скільки буде долар на ринку?

Банкір Тарас Лєсовий заявив для 24 Каналу, що коливання американської валюти буде в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар цього тижня. Натомість позначку у 42 гривні долар не перетне.

Традиційно стримуватиме суттєве коливання ціни дія режиму керованої гнучкості.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію.

Впливатиме на курс і загальна економічна ситуація в країні, адже зниження інфляції та курсова динаміка пов'язані, а міцна гривня знижує напругу серед покупців валюти.