Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 26 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (+10 копійок проти 25 серпня) та продаж по 41,68 гривні (+9 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+30 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (-5 копійок), а продати по 41,40 гривні (без змін).
- Купівля євро по 48,25 гривні (-8 копійок), а продаж по 48,48 гривні (-2 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-37 копійок), а продають по 41,47 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,97 гривні (-95 копійок), а продають по 48,60 гривні (+2 копійки).
По скільки буде долар на ринку?
Банкір Тарас Лєсовий заявив для 24 Каналу, що коливання американської валюти буде в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар цього тижня. Натомість позначку у 42 гривні долар не перетне.
Традиційно стримуватиме суттєве коливання ціни дія режиму керованої гнучкості.
Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію.
Впливатиме на курс і загальна економічна ситуація в країні, адже зниження інфляції та курсова динаміка пов'язані, а міцна гривня знижує напругу серед покупців валюти.