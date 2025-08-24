Який рівень міжнародних резервів був з 1992 року?

За даними The World Bank, у 1992 році міжнародні резерви України були доволі скромними – всього майже 469 мільйонів доларів. Втім у 1993 році їхній рівень суттєво скоротився – до 166,1 мільйона доларів, проаналізував 24 Канал.

Читайте також Коли долар дорожчав, а гривня – ні: як змінювалася зарплата в українців щодо долара

У 1994 році відбулося помітне зростання рівня – до 664,5 мільйона доларів, а у 1995 році взагалі перетнуло позначку у понад 1 мільярд доларів.

У 1996 році золотовалютні резерви становили найвищий показник від початку здобуття незалежності України – 1,97 мільярда доларів.

Ще більше вони зросли у 1997 році, коли сягнули 2,36 мільярда доларів. Натомість у 1998 році резерви стрімко скоротилися – до 792,9 мільйона доларів.

Після такого спаду міжнародні валютні резерви лише зростали: у 1999 році вони становили вже 1,09 мільярда доларів, у 2000 році – 1,48 мільярда доларів, а у 2001 році – 3,09 мільярда доларів.

Станом на кінець 2002 року резерви були на рівні 4,46 мільярда доларів, а у 2003 році – майже 7 мільярдів.

Які змінилися резерви на початку "нульових"?

Дані НБУ свідчать, що у 2003 році валові міжнародні резерви України становили майже 7 мільярдів доларів США. А починаючи з 2004 року міжнародні резерви України почали стрімко зростати.

Відтак, порівняно з 2003 роком, вони становили вже 9,7 мільярда доларів.

З 2005 року по 2007 рік резерви з 19,4 мільярда доларів зросли до 32,5 мільярда доларів. Хоч у 2008 році вони трішки просіли – до 31,5 мільярда доларів.

У 2009 році резерви знову скоротилися – до 26,5 мільярда доларів, а наступного року стрімко наповнилися – до 34,6 мільярда доларів.

Схожа ситуація трапилася у 2011 році та 2012 році, коли резерви перше становили 31,8 мільярда, а потім різко опустилися до 24,5 мільярда доларів.

Вперше з 2008 року резерви у 2013 році скоротилися до трішки більше, ніж 20 мільярдів доларів. А у 2014 році, коли Росія почала окупацію територій України, вони склали взагалі лише 7,54 мільярда доларів – майже як у 2003 році.

З 2015 року золотовалютні резерви почали наповнюватися й становили 13,3 мільярда. У 2016 році – вже 15,5 мільярда доларів, а у 2017 році – 18,8 мільярда доларів.

Показники з 2018 року по 2020 роки зросли з 20,8 мільярда доларів до 29,14 мільярда доларів.

Що було з міжнародними резервами після повномасштабного вторгнення?

Трішки більше, ніж на 11 мільярдів за рік поповнилися резерви у 2021 році – майже 40 мільярдів доларів.

Водночас з початком повномасштабної війни у 2022 році вони скоротилися до 28,5 мільярда доларів, але вже з 2023 року досягли знову суттєвого показника у 40,5 мільярда доларів.

Важливо! У 2024 році вони вперше за історію незалежності України сягнули 43,8 мільярда доларів. Натомість станом на липень 2025 року складають 43 мільярди доларів.