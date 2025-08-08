Що відбувається з Міжнародними резервами України?

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті, пише 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Однак попри зменшення, обсяг міжнародних резервів дозволяє збереження стійкості валютного ринку.

Динаміку резервів визначала низка чинників. Зокрема операції Національного банку на валютному ринку: НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 457,3 мільйона доларів США та викупив до резервів 0,3 мільйона доларів США. Чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3 457,0 мільйона доларів США.

Також слід враховувати надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ в липні надійшло 2 122,1 мільйона доларів США, зокрема:

1 171,0 мільйона доларів США – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

513,2 мільйона доларів США – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);

414,0 мільйона доларів США – від розміщення ОВДП;

23,9 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 793,0 мільйонів доларів США:

638,5 мільйона доларів США – обслуговування та погашення ОВДП;

85,1 мільйона доларів США – обслуговування ОЗДП;

61,2 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

7,1 мільйона доларів США – обслуговування боргу перед ЄС;

1,1 мільйона доларів США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 мільйона доларів США,

– додали в НБУ.

Також відбулась переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 мільйона доларів США.

Зауважте! Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту