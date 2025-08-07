Чи зростуть тарифи на електроенергію?

Для зростання тарифів на електроенергію та газ для українців наразі підстав немає. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини Live".

Нагорняк стверджує, що нинішні ціни на електроенергію не можна назвати збитковими для таких державних компаній, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це стосується усіх цін:

звичного тарифу 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічного тарифу у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину;

тарифу 2,64 гривні за кіловат-годину для споживачів з електроопаленням у зимовий час.

За словами нардепа, ці тарифи покривають різницю між ринковою ціною та ціною, за якою електроенергія продається побутовим споживачам.

Так, вони сплачують так зване ПСО (покладання спецобов'язків – 24 Канал). Хотілося б, щоб для державних компаній скасували ПСО і щоб вони працювали за ринковими тарифами, але станом на зараз ми розуміємо, що відпустити ціну на електричну енергію неможливо,

– зазначив Нагорняк.

Важливо! Нардеп додав, що потрібно продумати програму субсидій та компенсацій для тих, хто не може самотужки платити за світло. Однак у 2026 році, на його думку, нагальної потреби підвищувати ціни на електроенергію немає.

Чи зміняться тарифи на газ?

У підвищенні тарифів на газопостачання у 2026 році Нагорняк також не бачить потреби.

Нардеп зазначив, що група "Нафтогаз" постраждала від російських атак по газовій інфраструктурі.

Однак він радить групі "починати затягувати паски з себе", перш ніж підвищувати ціни для населення.

Ціну на природний газ для населення, я вважаю, наступного року також можна потримати такою, якою вона є,

– наголосив Нагорняк.

Варто знати! Раніше уряд ухвалив, що тариф на електроенергію у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину збережеться до кінця жовтня 2025 року. А компанія "Нафтогаз" ухвалила рішення не підвищувати чинний тариф у розмірі 7,96 гривні за один кубометр до 30 квітня 2026 року.