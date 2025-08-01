Коли зростуть тарифи на комуналку?
НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт.
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Проте вже у 2026 році тарифи можуть зрости. Це необхідно, аби зробити ціни ринковими, адже невизначеність у цьому питанні є окремим ризиком для прогнозу інфляції.
Варто також враховувати, що на підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду в Україні діє мораторій – до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.
Більш тривале відтермінування рішень накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку,
– йдеться в прогнозі НБУ.
Як змінилися тарифи на комуналку з 1 серпня?
- Електроенергія
Вартість електроенергії для населення не змінилася і складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця ціна, за рішенням уряду, буде актуальною до жовтня 2025 року. Деякі українці можуть платити за електроенергію менше. Маються на увазі власники двозонних лічильників.
- Водопостачання та водовідведення
Саме НКРЕКП не планує підвищувати вартість водопостачання та водовідведення загалом. Проте у деяких населених пунктах місцева влада може самостійно ухвалити рішення про збільшення тарифу.
Вартість водопостачання та водовідведення визначається окремо для кожного населеного пункту.
- Газ
Фіксований тариф від компанії "Нафтогаз" залишатиметься і надалі – 7,96 гривні за кубометр. Зазначимо, що мораторій на підвищення діятиме до кінця 2025 року.
Інші регулятори також не збільшуватимуть тарифи, вони і надалі складатимуть від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.
Також на українців чекають нижчі пенсії, штрафи для ФОП та купівля квитків на потяг по-новому.