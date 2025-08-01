Коли зростуть тарифи на комуналку?

НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт.

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Проте вже у 2026 році тарифи можуть зрости. Це необхідно, аби зробити ціни ринковими, адже невизначеність у цьому питанні є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Варто також враховувати, що на підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду в Україні діє мораторій – до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.

Більш тривале відтермінування рішень накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку,

– йдеться в прогнозі НБУ.

Як змінилися тарифи на комуналку з 1 серпня?

Електроенергія

Вартість електроенергії для населення не змінилася і складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця ціна, за рішенням уряду, буде актуальною до жовтня 2025 року. Деякі українці можуть платити за електроенергію менше. Маються на увазі власники двозонних лічильників.

Водопостачання та водовідведення

Саме НКРЕКП не планує підвищувати вартість водопостачання та водовідведення загалом. Проте у деяких населених пунктах місцева влада може самостійно ухвалити рішення про збільшення тарифу.

Вартість водопостачання та водовідведення визначається окремо для кожного населеного пункту.

Газ

Фіксований тариф від компанії "Нафтогаз" залишатиметься і надалі – 7,96 гривні за кубометр. Зазначимо, що мораторій на підвищення діятиме до кінця 2025 року.

Інші регулятори також не збільшуватимуть тарифи, вони і надалі складатимуть від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Також на українців чекають нижчі пенсії, штрафи для ФОП та купівля квитків на потяг по-новому.