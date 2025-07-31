Хто відчує зростання цін на електроенергію?

Від 31 липня в Україні набудуть чинності зміни до прайс-кепів на електроенергію для бізнесу, повідомляє 24 Канал.

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Це вдалося зробити завдяки:

необхідності створити умови для комерційного імпорту електроенергії, особливо у вечірній пік, коли споживання зростає;

зниженню аварійного дефіциту в енергосистемі;

залученню додаткових обсягів електроенергії з ЄС на конкурентних умовах.

З 1 серпня граничні ціни для бізнесу виростуть наступним чином:

на ринку добу наперед (РДН) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на внутрішньодобового ринку (ВДР) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на балансуючому ринку – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину.

Разом з тим підвищення прайс‑кепів не означає автоматичного зростання оптових цін. Це лише посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей.

Що буде з вартістю електроенергії для населення?

Ціна на електроенергію для населення не зміниться і складатиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Вона буде актуальною до жовтня 2025 року.

Проте деякі українці можуть платити за електроенергію менше. Маються на увазі власники двозонних лічильників. Так, нічний тариф для них становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину.