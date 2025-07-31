Кто почувствует рост цен на электроэнергию?
С 31 июля в Украине вступят в силу изменения в прайс-кэпы на электроэнергию для бизнеса, сообщает 24 Канал.
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Это удалось сделать благодаря:
- необходимости создать условия для коммерческого импорта электроэнергии, особенно в вечерний пик, когда потребление растет;
- снижению аварийного дефицита в энергосистеме;
- привлечению дополнительных объемов электроэнергии из ЕС на конкурентных условиях.
С 1 августа предельные цены для бизнеса вырастут следующим образом:
- на рынке сутки вперед (РСВ) – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;
- на внутрисуточном рынке (ВСР) – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;
- на балансирующем рынке – с 17:00 до 23:00 – вырастут с 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час.
Вместе с тем повышение прайс-кэпов не означает автоматического роста оптовых цен. Это лишь усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей.
Что будет со стоимостью электроэнергии для населения?
Цена на электроэнергию для населения не изменится для населения не изменится и будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Она будет актуальной до октября 2025 года.
Однако некоторые украинцы могут платить за электроэнергию меньше. Имеются в виду владельцы двухзонных счетчиков. Так, ночной тариф для них будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.