Что означает увеличение прайс-кэпов?

Повышены будут именно ценовые ограничения на рынке электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Решение об увеличении было принято на фоне необходимости увеличить импорт электроэнергии из ЕС. Как изменятся предельные цены в вечернее время для рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР):

верхние – с 17:00 до 23:00 – подорожают с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;

нижние – в течение суток будут 10 гривен за мегаватт-час.

Произойдут изменения в ценах и на балансирующем рынке:

верхние – с 17:00 до 23:00 – возрастут 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час;

нижние – в течение суток будут 0,01 гривен за мегаватт-час;

На население это увеличение не повлияет. А вот другие потребители, которые покупают электроэнергию в указанные часы, будут вынуждены платить больше.