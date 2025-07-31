Почему поднимают тариф?

Соответствующее решение приняла НКРЭКУ 25 июля, передает 24 Канал. В Комиссии объяснили, что это решение позволит трейдерам активнее импортировать электроэнергию, в частности в пиковые вечерние часы, когда риск отключений наибольший.

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Заметьте. Теперь на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальный тариф составит 15 000 гривен за МВт-час вместо предыдущих 9 000. На балансирующем рынке – 16 000 гривен вместо 10 000.

Сейчас импорт ограничивается высокими ценами на электроэнергию в ЕС, из-за чего в июле только 71% вечерних часов трейдеры имели возможность завозить ток из-за рубежа.

Что означают новые прайс-кэпы?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что новые прайс-кэпы не означают автоматического подорожания электроэнергии для бизнеса. По его словам, в июне максимальная цена в 9 тысяч гривен фиксировалась только в 13% вечерних часов, а в июле – в 16%.

Он также выразил надежду, что и после повышения предельной цены рыночная стоимость не часто будет достигать нового порога. Более того, в августе ожидается выход из ремонта нескольких энергоблоков АЭС, что также должно стабилизировать ситуацию на рынке.