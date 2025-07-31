Чому піднімають тариф?

Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП 25 липня, передає 24 Канал. У Комісії пояснили, що це рішення дасть змогу трейдерам активніше імпортувати електроенергію, зокрема у пікові вечірні години, коли ризик відключень найбільший.

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Зауважте. Тепер на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальний тариф становитиме 15 000 гривень за МВт-годину замість попередніх 9 000. На балансуючому ринку – 16 000 гривень замість 10 000.

Наразі імпорт обмежується високими цінами на електроенергію у ЄС, через що в липні лише 71% вечірніх годин трейдери мали можливість завозити струм з-за кордону.

Що означають нові прайс-кепи?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив, що нові прайс-кепи не означають автоматичного подорожчання електроенергії для бізнесу. За його словами, у червні максимальна ціна у 9 тисяч гривень фіксувалась лише у 13% вечірніх годин, а в липні – у 16%.

Він також висловив сподівання, що й після підвищення граничної ціни ринкова вартість не часто досягатиме нового порогу. Ба більше, у серпні очікується вихід з ремонту кількох енергоблоків АЕС, що також має стабілізувати ситуацію на ринку.