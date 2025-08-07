Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

Для роста тарифов на электроэнергию и газ для украинцев пока оснований нет. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости Live".

Смотрите также Несмотря на решение суда: в Украине смогут отключать свет должникам

Нагорняк утверждает, что нынешние цены на электроэнергию нельзя назвать убыточными для таких государственных компаний, как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это касается всех цен:

привычного тарифа 4,32 гривны за киловатт-час;

ночного тарифа в размере 2,16 гривны за киловатт-час;

тарифа 2,64 гривны за киловатт-час для потребителей с электроотоплением в зимнее время.

По словам нардепа, эти тарифы покрывают разницу между рыночной ценой и ценой, по которой электроэнергия продается бытовым потребителям.

Так, они платят так называемое ПСО (возложение спецобязательств – 24 Канал). Хотелось бы, чтобы для государственных компаний отменили ПСО и чтобы они работали по рыночным тарифам, но по состоянию на сейчас мы понимаем, что отпустить цену на электрическую энергию невозможно,

– отметил Нагорняк.

Важно! Нардеп добавил, что нужно продумать программу субсидий и компенсаций для тех, кто не может самостоятельно платить за свет. Однако в 2026 году, по его мнению, насущной необходимости повышать цены на электроэнергию нет.

Изменятся ли тарифы на газ?

В повышении тарифов на газоснабжение в 2026 году Нагорняк также не видит необходимости.

Нардеп отметил, что группа "Нафтогаз" пострадала от российских атак по газовой инфраструктуре.

Однако он советует группе "начинать затягивать пояса с себя", прежде чем повышать цены для населения.

Цену на природный газ для населения, я считаю, следующего года также можно подержать такой, какой она есть,

– подчеркнул Нагорняк.

Стоит знать! Ранее правительство приняло, что тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час сохранится до конца октября 2025 года. А компания "Нафтогаз" приняла решение не повышать действующий тариф в размере 7,96 гривны за один кубометр до 30 апреля 2026 года.