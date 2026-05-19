Что нужно сделать чтобы отключиться от централизованного отопления?

Чтобы отказаться от централизованного отопления, нужно вернуться в орган местного самоуправления, говорится на портале "Дія".

Кроме заявления, нужно подать пакет документов:

Подтверждение о намерении устройства в здании систем индивидуального или автономного теплоснабжения.

Протокол собрания совладельцев многоквартирного дома или выписка из протокола, где говорится о принятом совладельцами решение об отключении дома от центрального отопления.

После подачи, происходит рассмотрение документов. А уже потом принимается решение об отключении такого дома от централизованного отопления.

Отключение здания от ЦО и/или ГВС осуществляется только в межотопительный период, но не позднее 1 сентября. Расходы, связанные с отключением от ЦО и/или ГВС, осуществляются за счет владельца (совладельцев) и других средств, не запрещенных Законом,

– говорится в сообщении портала.

Что известно о следующем отопительном сезоне в Украине?

Украина начала подготовку к новому отопительному сезону сразу, после окончания прошлого. В частности, речь идет о восстановлении и защите подстанций в прифронтовой зоне, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на Международном форуме сплоченности.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Сегодня нас интересует второй уровень. Мы говорим о защите подстанций, которые враг начал активно выбивать, особенно в прифронтовых регионах.

Шмыгаль отмечает, что риски остаются высокими не только в прифронтовых регионах. В опасности энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что план устойчивости продолжают реализовывать. Это должно помочь легче пройти следующую зиму.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Системная подготовка к следующему отопительному сезону остается одним из ключевых приоритетов правительства. Наша задача – обеспечить стабильный свет, тепло, водоснабжения и бесперебойную работу критической инфраструктуры во всех регионах страны.

В какие именно органы можно обратиться для подачи документов на выполнение процедуры отключения от ЦО?