Будут ли зимой тепло и вода?
Детали рассказал директор департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины Виталий Сурай. Это произошло во время круглого стола "Интерфакс-Украина".
По предварительным оценкам ведомства, предприятия тепловодоснабжения обеспечены резервом почти на 80%. Этот вопрос требует решения, поэтому есть в Планах устойчивости общин.
Думаю, именно во время подготовки к зиме вопрос резервных источников, например, генераторов, дизельных электростанций будут закрыты,
– предположил в комментарии чиновник.
Также он отметил, что замещение и резервирование источников тепловой энергии в украинских городах – одна из ключевых задач. Нужно избежать повтора ситуации, когда после российских ударов по инфраструктуре часть киевлян надолго осталась без отопления.
Впрочем, выполнить такую работу на 100% всего за несколько месяцев до начала холодного сезона будет сложно. Однако, по словам чиновника, министерства уже согласовали перечень мероприятий и объектов, где планируют строительство дополнительных мощностей теплоэнергии.
В прошлую среду правительство выделило 3 миллиардов гривен аванса на закупку дополнительных источников тепловой генерации, которые будут строиться в общинах для того, чтобы иметь резерв в случае разрушений централизованных объектов.
Стоит отметить, что срок реализации Планов устойчивости – 1 сентября. Ранее Владимир Зеленский отметил жесткость графика заключения договоров и выполнения работ по регионам и назвал отстающих. В частности, "не хватает понимания" в Киеве, а на Львовщине "есть вопросы" по нескольким энергообъектам.
Спасет ли украинцев когенерация?
Напомним, значительные повреждения вследствие вражеских обстрелов получила Дарницкая ТЭС. В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Юрий Корольчук предположил, что ее восстановление в целом возможно, хоть с потерей около 20% эффективности. Более того, в Украине пока нет альтернативы ремонтам крупных объектов производства тепла, ведь строительство когенерации пока решает вопрос лишь точечно.
В то же время нардеп и первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отметил сложности установки модульных котельных в контексте согласительных процедур и отсутствия необходимой инфраструктуры.
К слову, об этом еще в начале марта писали СМИ. Ранее Украина получила от USAID 188 когенерационных установок, но более 40% из них якобы не запустили. "Мини-ТЭЦ" сложно ввести в эксплуатацию из-за бюрократических требований, а также потребностьи в финансовых и кадровых ресурсах.