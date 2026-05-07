Будут ли зимой тепло и вода?

Детали рассказал директор департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины Виталий Сурай. Это произошло во время круглого стола "Интерфакс-Украина".

По предварительным оценкам ведомства, предприятия тепловодоснабжения обеспечены резервом почти на 80%. Этот вопрос требует решения, поэтому есть в Планах устойчивости общин.

Думаю, именно во время подготовки к зиме вопрос резервных источников, например, генераторов, дизельных электростанций будут закрыты,

– предположил в комментарии чиновник.

Также он отметил, что замещение и резервирование источников тепловой энергии в украинских городах – одна из ключевых задач. Нужно избежать повтора ситуации, когда после российских ударов по инфраструктуре часть киевлян надолго осталась без отопления.

Впрочем, выполнить такую работу на 100% всего за несколько месяцев до начала холодного сезона будет сложно. Однако, по словам чиновника, министерства уже согласовали перечень мероприятий и объектов, где планируют строительство дополнительных мощностей теплоэнергии.

Виталий Сурай Директор департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины В прошлую среду правительство выделило 3 миллиардов гривен аванса на закупку дополнительных источников тепловой генерации, которые будут строиться в общинах для того, чтобы иметь резерв в случае разрушений централизованных объектов.

Стоит отметить, что срок реализации Планов устойчивости – 1 сентября. Ранее Владимир Зеленский отметил жесткость графика заключения договоров и выполнения работ по регионам и назвал отстающих. В частности, "не хватает понимания" в Киеве, а на Львовщине "есть вопросы" по нескольким энергообъектам.

