Кому в Украине смогут отключать свет?

Об этом говорится в проекте изменений в Правила розничного рынка электрической энергии для обеспечения платежной дисциплины среди небытовых потребителей, пишет 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Отмечается, что проект постановления направлен на улучшение платежной дисциплины и недопущения злоупотреблений со стороны небытовых потребителей, которые имеют задолженность за поставку электрической энергии и используют судебные механизмы с целью безосновательного сохранения электроснабжения.

В то же время новые правила не распространяются на прекращение электропитания для защищенных потребителей и потребителей:

объекты которых определены, как объекты критической инфраструктуры,

которые имеют особое значение для безопасности, здравоохранения, жизнеобеспечения населения или функционирования государства.

К таким объектам относятся, в частности:

учреждения здравоохранения, предприятия тепловодоснабжения и водоканалы, объекты оборонного и безопасностного назначения и тому подобное.

Так, согласно предложенным изменениям, наличие постановления суда об открытии производства по делу не является основанием для приостановления процедуры прекращения электропитания на объекте небытового потребителя со стороны электропоставщика,

– говорится в заметке.

В частности небытовые потребители могут принять меры во избежание прекращения электропитания. В частности потребитель имеет время урегулировать ситуацию, (электропоставщик может прекратить подачу электроэнергии только после письменного предупреждения не менее чем за 10 рабочих дней до даты отключения).

Более того, лицо, которое считает, что его права или интересы нарушены, может обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска.

Важно! Проект постановления не касается отключения света для населения.