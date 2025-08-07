Що спричинило швидше зростання цін?

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що гірші від очікувань врожаї, проблеми на ринку праці через міграцію та воєнні фактори створили імпульс до посилення інфляції, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Через це НБУ був змушений переглянути свій прогноз щодо цін в Україні.

Він зазначив, що ще у першому півріччі минулого року НБУ говорив про низку факторів зростання інфляції. Саме тоді, побачивши, що погані врожаї стали причиною посилення інфляції, Нацбанк зупинив цикл зниження облікової ставки.

Звісно, війна також створила додаткові витрати, які перекладалися на ціни. Ще один фактор – дуже напружений ринок праці. Через постійні обстріли вимушена міграція триває. Сукупність цих факторів підживила інфляційну динаміку,

– пояснив голова НБУ.

Зверніть увагу! Пишний нагадав, що на кінець 2024 року, коли інфляційні ризики зросли, НБУ перейшов до циклу підвищення облікової ставки, що тривав до березня цього року. У квітні також додатково був змінений операційний дизайн процентної політики. "Результат є. Ставки за гривневими інструментами зросли, збільшився попит на них, тоді як попит на валюту знизився. Інфляційні очікування під контролем. Базова інфляція – на траєкторії стійкого зниження".

Як вплинули на ціни курс долара та облікова ставка?

Він підкреслив, що НБУ міг би суттєве підвищити облікову ставку та зміцнити обмінний курс гривні до долара, щоб швидше приборкати інфляцію, але питання в ціні таких рішень.

В економіці не буває безкоштовних обідів – відчутне посилення політики підважить економічне відновлення,

– пояснив Пишний.

За його словами, зберігаючи облікову ставку незмінною, зараз НБУ намагається пройти по лезу, щоб забезпечити стійке сповільнення інфляції до цілі у 5% та одночасно підтримати відновлення економіки.

Облікова ставка – це відсоткова ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам або приймає від них надлишкові гроші під заставу. Коли ціни зростають, НБУ може підвищити облікову ставку, щоб зробити кредити дорожчими, і таким чином зменшити попит і стримати інфляцію.

Важливо! НБУ знижував ставку у 2023 році, але з червня 2024 року НБУ тримав її незмінною на рівні 13%. У грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, у березні до 15,5%. У квітні та червні НБУ зберіг ставку на рівні 15,5%. НБУ не змінив її і в липні.