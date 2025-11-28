Чому дорожчають яйця та які ціни у магазинах?
На кінець листопада, за даними "Мінфіну", вартість десятка яєць "Квочка" 1 сорту перейшла межу у 80 гривень, повідомляє 24 Канал. Наразі триває традиційне сезонне здорожчання яєць, яке повторюється щороку.
Ба більше, тенденції говорять про те, що найближчим часом подешевшання ціни на яйця, чи хоча б її стабілізації поки очікувати не варто. З середини листопада середня вартість десятка яєць зросла приблизно на 2 гривні.
Зверніть увагу! Зростання ціни на яйця розпочалося ще у жовтні. Крім того, висхідна динаміка пояснюється тим, що кури несуть менше яєць через похолодання, а собівартість виробництва зростає з огляду на супутні проблеми (дорожчання кормів/електроенергії/логістики, більших витрат на енергоносії тощо). Також велику роль грає й те, що попит на цю продукцію традиційно зростає в осінньо-зимовий період.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у супермаркетах України. Десяток яєць "Квочка" 1 сорту коштують:
- Auchan 73,64 гривні;
- Novus 72,70 гривні;
- АТБ 79,40 гривні;
- Сільпо 81,87 гривні.
Європа скуповує українські яйця: які країни придбали найбільше?
За десять місяців 2025 року Україна експортувала 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж у 2024 році.
Найбільшими покупцями українських яєць стали Іспанія (17,7%), Велика Британія (13,1%) та Чехія (11,7%).