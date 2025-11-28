Почему дорожают яйца и какие цены в магазинах?

На конец ноября, по данным "Минфина", стоимость десятка яиц "Квочка" 1 сорта перешла границу в 80 гривен, сообщает 24 Канал. Сейчас продолжается традиционное сезонное подорожание яиц, которое повторяется ежегодно.

Читайте также В Украине заметно выросла выручка от экспорта яиц

Более того, тенденции говорят о том, что в ближайшее время удешевления цены на яйца, или хотя бы ее стабилизации пока ожидать не стоит. С середины ноября средняя стоимость десятка яиц выросла примерно на 2 гривны.

Обратите внимание! Рост цены на яйца начался еще в октябре. Кроме того, восходящая динамика объясняется тем, что куры несут меньше яиц из-за похолодания, а себестоимость производства растет, учитывая сопутствующие проблемы (удорожание кормов/электроэнергии/логистики, больших затрат на энергоносители и т.д.). Также большую роль играет и то, что спрос на эту продукцию традиционно растет в осенне-зимний период.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в супермаркетах Украины. Десяток яиц "Квочка" 1 сорта стоят:

Auchan 73,64 гривны;

73,64 гривны; Novus 72,70 гривны;

72,70 гривны; АТБ 79,40 гривны;

79,40 гривны; Сильпо 81,87 гривны.

Европа скупает украинские яйца: какие страны приобрели больше всего?