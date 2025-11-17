Украина наращивает экспорт яиц

В январе-октябре 2025 года Украина отправила на экспорт 108,8 тысяч тонн яиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Это на 70,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев этого года вырос ну 2,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, – до 162,1 миллиона долларов.

Главными покупателями украинских яиц в январе-октябре 2025 года были:

Испания (17,7%),

Великобритания (13,1%),

а также Чехия (11,7%).

Недавно Госпродпотребслужба Украины предоставила подтверждение, что 4 из 5-ти сообщений в системе RASFF по выявлению антибиотиков в яйцах украинского происхождения касаются ООО "Ясенсвит", а одно – ООО "Овостар Юнион".

