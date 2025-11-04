Что известно о ситуации с яйцами в Польше?

По словам аналитиков, повышение цен коснется и розничной торговли, пишет 24 Канал со ссылкой на польское издание TWN24.

Еще два месяца назад Палата прогнозировала, что цены на яйца до конца этого года будут оставаться высокими, но стабильными. Сегодня эти оценки уже неактуальны из-за вспышки птичьего гриппа в Польше и Европе,

– объяснила председатель KIPDiP Катаржина Гавронская.

Она отметила, что борьба с гриппом и профилактические меры устраняют или ограничивают деятельность многих крупных производственных центров. В частности сектор яиц сильно страдает от другой болезни – псевдочумы птицы, которая известна как болезнь Ньюкасла, что наносит значительный ущерб.

По данным мониторинга, который проводит Национальная палата производителей птицы и кормов, цены на яйца в транзакциях между фермерами и упаковочными предприятиями выросли на 60% по сравнению с прошлым годом – для яиц размера M, и на 50% – для яиц размера L.

Рост оптовых цен на яйца значительно ускорился за последний месяц, ведь среднее изменение цен в октябре по сравнению с сентябрем составляет аж плюс 12%,

– сообщает Палата.

В частности отрасль ожидает дальнейших повышений цен и передачи оптовых тенденций на розничный рынок. Проблема заключается в том, что нынешняя очень сложная ситуация с предложением совпадает с сезоном наибольшего спроса на яйца. Дело в том, что в Польше уже много лет больше всего куриных яиц покупают именно на рождественские праздники.

Яиц просто нет. Мы не успели восстановить поголовье после инфекционных болезней, которые ранее его уничтожили. Восстановить производственный потенциал за несколько недель невозможно – в сельском хозяйстве это занимает несколько месяцев. А сейчас этот процесс еще и прерван новыми вспышками болезней птицы,

– сказала Гавронская.

Заметьте! Потребителям также не стоит рассчитывать на импорт, ведь вся Европа находится в подобной ситуации.

Какова ситуация с яйцами в других странах?

В частности в Великобритании растет количество яиц из Украины. Об этом пишет The Guardian. Сейчас Великобритания производит около 88% собственных яиц, а остальные – 12% – импортирует.

Украина и Польша в 2025 году вместе экспортировали в страну 15 тысяч тонн этой продукции.

Обратите внимание! Ситуация заставляет британских фермеров оказываться в невыгодном положении.

Что известно о яйцах в Украине?