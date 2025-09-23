Производители яиц Украины существенно нарастили экспорт

Украина в августе экспортировала 168,2 миллиона штук яиц на сумму 16,4 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз птицеводов Украины.

Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем экспорта вырос на 81,9%.

В денежном эквиваленте выручка за 8 месяцев текущего года составила 119,5 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,
– отмечают в ассоциации.

Главными покупателями украинских яиц в течение 8 месяцев 2025 года были:

  • Хорватия (10,9%),
  • Великобритания (10,6%),
  • Испания (11%).

В августе наибольшие объемы экспорта были в:

  • Испанию – 37,1 миллиона,
  • Чехию – 28,9 миллиона,
  • Польшу – 21,7 миллиона.

Во Франции пожаловались Еврокомиссии на украинские яйца

  • Французские производители яиц жалуются на украинские яйца в супермаркетах, что "не соответствуют стандартам ЕС" и могут содержать запрещенные антибиотики.

  • Министр сельского хозяйства Франции направила письмо в Европейскую комиссию об усилении санитарного контроля и запрет импорта яиц, содержащих запрещенные вещества.