Производители яиц Украины существенно нарастили экспорт
Украина в августе экспортировала 168,2 миллиона штук яиц на сумму 16,4 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз птицеводов Украины.
Читайте также Цены на масло в мире падают: рынок переполнился, а спрос ослаб
Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем экспорта вырос на 81,9%.
В денежном эквиваленте выручка за 8 месяцев текущего года составила 119,5 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,
– отмечают в ассоциации.
Главными покупателями украинских яиц в течение 8 месяцев 2025 года были:
- Хорватия (10,9%),
- Великобритания (10,6%),
- Испания (11%).
В августе наибольшие объемы экспорта были в:
- Испанию – 37,1 миллиона,
- Чехию – 28,9 миллиона,
- Польшу – 21,7 миллиона.
Во Франции пожаловались Еврокомиссии на украинские яйца
Французские производители яиц жалуются на украинские яйца в супермаркетах, что "не соответствуют стандартам ЕС" и могут содержать запрещенные антибиотики.
Министр сельского хозяйства Франции направила письмо в Европейскую комиссию об усилении санитарного контроля и запрет импорта яиц, содержащих запрещенные вещества.