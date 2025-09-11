Французские производители яиц против украинского присутствия на рынке

Французская организация яичной промышленности (CNPO) предупредила власти своей страны, что ряд крупных супермаркетов в стране продают сотни тысяч яиц из Украины, которые "не соответствуют европейским стандартам для птицеводческих хозяйств и французскому запрету на убой цыплят-самцов", сообщает 24 Канал со ссылкой на Poultry World.

Читайте также В Украине продолжает дорожать свинина: почему это происходит

Обратите внимание! CNPO также отметила, что яйца, поступающие из Украины, могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе. По данным организации, по меньшей мере 4 проверки яиц из этой страны, экспортируемых через Словакию и Польшу в остальные ЕС, показали наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека.

В ответ министр сельского хозяйства Анн Женевар уже направила письмо в Европейскую комиссию, требуя дальнейшего усиления санитарного контроля как во Франции, так и на уровне ЕС. Она также просит запретить импорт яиц, содержащих вещества, запрещенные в ЕС.

Количество импортируемых из Украины яиц не очень большое, но этот символ имеет сильное значение. Наш национальный продовольственный суверенитет означает предпочтение французскому производству над импортными продуктами, которые не соответствуют нашим нормам и ожиданиям потребителей, – ответила Женевар на жалобы CNPO.

Жалобы поступают в то время, когда спрос на яйца до сих пор растет, поскольку потребитель считает яйца относительно дешевым источником белка в период высокой инфляции. Этот высокий спрос заставил некоторые супермаркеты в стране импортировать большее количество яиц, что разочаровало французских производителей.

Важно! Президент CNPO Ив-Мари Боде заявил, что объем продаж вырос на 5% с начала года, что означает примерно на 350 миллионов яиц больше, чем за аналогичный период прошлого года: "Мы полностью способны поставлять продукцию в крупные супермаркеты".

Что будет с ценами на курицу осенью и зимой: готова ли отрасль к дефициту электроэнергии?