Французькі виробники яєць проти української присутності на ринку

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) попередила владу своєї країни, що низка великих супермаркетів у країні продають сотні тисяч яєць з України, які "не відповідають європейським стандартам для птахівничих господарств та французькій забороні на забиття курчат-самців", повідомляє 24 Канал із посиланням на Poultry World.

Зверніть увагу! CNPO також зазначила, що яйця, що надходять з України, можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, щонайменше 4 перевірки яєць з цієї країни, експортованих через Словаччину та Польщу до решти ЄС, показали наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.

У відповідь міністр сільського господарства Анн Женевар уже надіслала листа до Європейської комісії, вимагаючи подальшого посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Вона також просить заборонити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в ЄС.

Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але цей символ має сильне значення. Наш національний продовольчий суверенітет означає надання переваги французькому виробництву над імпортними продуктами, які не відповідають нашим нормам та очікуванням споживачів, – відповіла Женевар на скарги CNPO.

Скарги надходять у той час, коли попит на яйця досі зростає, оскільки споживач вважає яйця відносно дешевим джерелом білка в період високої інфляції. Цей високий попит змусив деякі супермаркети в країні імпортувати більшу кількість яєць, що розчарувало французьких виробників.

Важливо! Президент CNPO Ів-Марі Боде заявив, що обсяг продажів зріс на 5% з початку року, що означає приблизно на 350 мільйонів яєць більше, ніж за аналогічний період минулого року: "Ми повністю здатні постачати продукцію до великих супермаркетів".

