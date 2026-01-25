Які країни найбільше імпортують українських яєць?

На зовнішніх ринках посилився попит на українську продукцію, зокрема яйця. Якщо порівнювати з попереднім роком, експорт виріс приблизно на 30%, розповідає AgroWeek.

Дані свідчать про те, що за 11 місяців виторг від продажу яєць за кордон виріс втричі й перевищив позначку в 180 мільйонів доларів.

За минулий рік до трійки імпортерів увійшли: Іспанія (забезпечила понад 15% від загального обсягу постачання), після неї у рейтингу Велика Британія та Чехія.

Водночас у листопаді 2025 року саме Велика Британія та Іспанія поглинули значну частку експорту.

Крім того, до цього списку можна внести ще й Ізраїль, який попри жорсткі вимоги до якості харчових продуктів, купує мільйони яєць з України.

Такі дані свідчать про те, що продукція українських птахофабрик є конкурентною на зовнішніх ринках. Тобто вони впроваджують стандарти якості, покращують логістику та пакування тощо, а це дозволяє працювати з великими мережами.

Які зараз ціни на яйця в Україні?

За даними "Мінфіну", середньомісячні ціни на яйця у грудні 2025 року коливалися від 81,70 гривні до 82,66 гривні за 10 штук (марки "Квочка" та "Ясенсвіт"). Натомість за 18 штук (марка "Ясенсвіт") доведеться віддати в середньому 136,26 гривні, а за 30 штук – 248,64 гривні.

Водночас за даними моніторингу, найнижчі ціни за десяток яєць такі:

"Ясенсвіт" (C1 10 штук)

Найдешевші в Auchan – 78,30 гривні, далі йде ціна в Novus – 79,99 гривні, а Megamarket найдорожчі – 88,20 гривні.

"Квочка" (C1 10 штук)

Найдешевші в Novus – 82,99 гривні, а в Auchan трішки дорожчі – 84,90 гривні.

Як змінилася вартість яєць за рік?