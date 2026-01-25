Які країни найбільше імпортують українських яєць?
На зовнішніх ринках посилився попит на українську продукцію, зокрема яйця. Якщо порівнювати з попереднім роком, експорт виріс приблизно на 30%, розповідає AgroWeek.
Дані свідчать про те, що за 11 місяців виторг від продажу яєць за кордон виріс втричі й перевищив позначку в 180 мільйонів доларів.
За минулий рік до трійки імпортерів увійшли: Іспанія (забезпечила понад 15% від загального обсягу постачання), після неї у рейтингу Велика Британія та Чехія.
- Водночас у листопаді 2025 року саме Велика Британія та Іспанія поглинули значну частку експорту.
- Крім того, до цього списку можна внести ще й Ізраїль, який попри жорсткі вимоги до якості харчових продуктів, купує мільйони яєць з України.
Такі дані свідчать про те, що продукція українських птахофабрик є конкурентною на зовнішніх ринках. Тобто вони впроваджують стандарти якості, покращують логістику та пакування тощо, а це дозволяє працювати з великими мережами.
Які зараз ціни на яйця в Україні?
За даними "Мінфіну", середньомісячні ціни на яйця у грудні 2025 року коливалися від 81,70 гривні до 82,66 гривні за 10 штук (марки "Квочка" та "Ясенсвіт"). Натомість за 18 штук (марка "Ясенсвіт") доведеться віддати в середньому 136,26 гривні, а за 30 штук – 248,64 гривні.
Водночас за даними моніторингу, найнижчі ціни за десяток яєць такі:
- "Ясенсвіт" (C1 10 штук)
Найдешевші в Auchan – 78,30 гривні, далі йде ціна в Novus – 79,99 гривні, а Megamarket найдорожчі – 88,20 гривні.
- "Квочка" (C1 10 штук)
Найдешевші в Novus – 82,99 гривні, а в Auchan трішки дорожчі – 84,90 гривні.
Як змінилася вартість яєць за рік?
Дані Держстату свідчать, що з грудня 2024 року до грудня 2025 року ціни на яйця подорожчали на майже 11%. А в місячному вимірі – на 5,6%.
Натомість наприкінці 2025 року нефасовані яйця категорії C1 трошки подешевшали – приблизно на 1,02 гривні за штуку. Але попри це середня ціна ще залишається на рівні 57 гривні за десяток. Натомість фасовані яйця відрізняються в ціні між торговими мережами: у деяких супермаркетах вони нижчі, а в інших – значно вищі.
Загалом у 2026 році в Україні набрали чинності нові вимоги до утримання курей-несучок. До нових правил увійшли: створення умов для природної поведінки курей, регулювання світла, вентиляції та температури, посилення санітарних норм, зокрема регулярне чищення та дезінфекція пташників.