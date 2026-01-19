Які наразі ціни на яйця в Україні?

В Україні зафіксовано суттєве зростання цін на курячі яйця, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Держстату. За офіційними даними, з грудня 2024 року до грудня 2025 року їхня вартість підвищилася на 10,8%, а в місячному вимірі – на 5,6%.

Загалом із січня по грудень ціни зросли одразу на 35,4%, свідчить статистика.

Разом із тим, наприкінці грудня 2025 року ситуація частково змінилася. За даними "Мінфіну", нефасовані яйця категорії С1 подешевшали приблизно на 1,02 гривні за штуку, або на 10,2 гривні за десяток. Наразі у великих торговельних мережах середня ціна становить близько 5,73 гривні за яйце, або 57,3 гривні за десяток.

У супермаркетах ціни різняться:

в Auchan яйця продають у середньому по 4,9 гривні за штуку,

у Novus – по 4,99 гривні, в "ЕКОмаркеті" – по 5,53 гривні,

– по 4,99 гривні, в "ЕКОмаркеті" – по 5,53 гривні, у МегаМаркеті ціна сягає 7,5 гривні за штуку.

