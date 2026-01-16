Ціни на тепличні огірки пішли вгору
Поточного тижня в Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Сформованій ситуації сприяло одразу кілька ключових чинників.
По-перше, попит на огірки залишався стабільно високим – у закупівлях були зацікавлені як роздрібні торгівельні мережі, так і великі гуртові компанії. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку й надалі залишалася обмеженою. Учасники ринку зазначали, що вибірки в місцевих тепличних комбінатах були нечисленними та нестабільними, що пояснюється сезонним фактором.
Зверніть увагу! У результаті на сьогодні тепличні огірки надходять у продаж за ціною 115 – 145 гривень за кілограм (2,67 – 3,36 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас на ринок стабільно завозилася ця продукція з-за кордону, переважно з Туреччини. Однак, попри регулярні постачання, наявної пропозиції було недостатньо для покриття сформованого попиту. За таких умов продавці поступово підвищували відпускні ціни як на продукцію місцевих комбінатів, так і на імпортні овочі.
Важливо! Експерти зазначають, що наразі тепличні огірки в Україні реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Перші партії овочів нового обороту українські тепличні комбінати планують поставити на ринок не раніше середини лютого поточного року.
