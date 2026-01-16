Цены на тепличные огурцы пошли вверх

На текущей неделе в Украине зафиксирован рост цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Сложившейся ситуации способствовало сразу несколько ключевых факторов.

Во-первых, спрос на огурцы оставался стабильно высоким – в закупках были заинтересованы как розничные торговые сети, так и крупные оптовые компании. В то же время предложение этой продукции на рынке и в дальнейшем оставалось ограниченным. Участники рынка отмечали, что выборки в местных тепличных комбинатах были немногочисленными и нестабильными, что объясняется сезонным фактором.

Обратите внимание! В результате на сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по цене 115 – 145 гривен за килограмм (2,67 – 3,36 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время на рынок стабильно завозилась эта продукция из-за рубежа, преимущественно из Турции. Однако, несмотря на регулярные поставки, имеющегося предложения было недостаточно для покрытия сложившегося спроса. При таких условиях продавцы постепенно повышали отпускные цены как на продукцию местных комбинатов, так и на импортные овощи.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине реализуются в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Первые партии овощей нового оборота украинские тепличные комбинаты планируют поставить на рынок не ранее середины февраля текущего года.

