Какие страны больше всего импортируют украинских яиц?

На внешних рынках усилился спрос на украинскую продукцию, в частности яйца. Если сравнивать с предыдущим годом, экспорт вырос примерно на 30%, рассказывает AgroWeek.

Читайте также Кража зерна на миллионы долларов: сколько оккупанты вывезли из Украины в 2025 году

Данные свидетельствуют о том, что за 11 месяцев выручка от продажи яиц за границу выросла втрое и превысила отметку в 180 миллионов долларов.

За прошлый год в тройку импортеров вошли: Испания (обеспечила более 15% от общего объема поставок), после нее в рейтинге Великобритания и Чехия.

В то же время в ноябре 2025 именно Великобритания и Испания поглотили значительную долю экспорта.

Кроме того, в этот список можно внести еще и Израиль, который несмотря на жесткие требования к качеству пищевых продуктов, покупает миллионы яиц из Украины.

Такие данные свидетельствуют о том, что продукция украинских птицефабрик является конкурентной на внешних рынках. То есть они внедряют стандарты качества, улучшают логистику и упаковку и т.д., а это позволяет работать с крупными сетями.

Какие сейчас цены на яйца в Украине?

По данным "Минфина", среднемесячные цены на яйца в декабре 2025 года колебались от 81,70 гривны до 82,66 гривны за 10 штук (марки "Квочка" и "Ясенсвит"). Зато за 18 штук (марка "Ясенсвит") придется отдать в среднем 136,26 гривны, а за 30 штук – 248,64 гривны.

В то же время по данным мониторинга, самые низкие цены за десяток яиц такие:

"Ясенсвит" (C1 10 штук)

Самые дешевые в Auchan – 78,30 гривны, далее идет цена в Novus – 79,99 гривны, а Megamarket самые дорогие – 88,20 гривны.

"Наседка" (C1 10 штук)

Самые дешевые в Novus – 82,99 гривны, а в Auchan немного дороже – 84,90 гривны.

Как изменилась стоимость яиц за год?