Сколько зерна Россия вывезла из ВОТ?
Его потребителями являются страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Детали рассказал в интервью Укринформу от 24 января первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
Речь идет о более 2 миллионах тонн украинского зерна. Его вывозят "зерновым" флотом страны-агрессора через морские порты на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой области.
Враг создал "зерновой хаб" в открытых водах на выходе из Керченского пролива – здесь сырье перегружают из российских малогрузных балкеров на иностранные сухогрузы, чтобы скрыть его происхождение.
Наши аналитики посчитали, что в этой деятельности привлечено 45 кораблей, 2 судна-накопителя и около 40 судов "каботажного" флота,
– уточнил чиновник.
Интересно, что 85% этих судов зарегистрированы в юрисдикции России, что позволяет минимизировать последствия санкций.
Накануне СВР сообщила об использовании противником мощностей оккупированных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта. Географию рынков сбыта расширяют, например:
- 490 тысяч тонн – в Египет;
- 250 тысяч тонн – в Бангладеш;
- 96,7 тысяч тонн – в Турцию;
- 94,4 тысячи тонн – в Сирию;
- 78,1 тысячи тонн – в Ливан и тому подобное.
Более того! Агрессор вывозит с оккупированных территорий также уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь. Только за 2025 год морскими путями прошло более 200 тысяч тонн полезных ископаемых и продукции металлургии.
Как еще Россия вредит агросектору?
Напомним, в прошлом году экспорт украинского зерна тормозили погодные условия и российские атаки. Зафиксировано отставание более чем на 30% по общим объемам, по сравнению с 2024 годом.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание на состояние портовой инфраструктуры, ведь после любого вражеского удара страховая компания поднимает взносы, что влияет и на общий доход от экспорта.
Однако мишенями страны-агрессора становятся также аграрные холдинги, например масложировой комбинат в Черноморске 25 декабря 2025 года, или маслозавод в Днепре 5 января 2026 года.
Интересно, что приход американских инвесторов вряд ли автоматически будет означать гарантии безопасности, ведь сейчас основные трейдеры на рынке – иностранные компании.