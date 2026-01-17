Что известно об экспорте украинского зерна Россией?

Для экспорта украинского зерна в первую очередь используется Севастопольский морской порт, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Как показывает статистика, за 2025 год, было вывезено более 2 миллионов зерновых культур, которые выращены на ВОТ Украины, сообщает Андрей Сибига. Интересно, что львиная доля этих поставок приходится именно на второе полугодие. Ведь тогда было отгружено примерно 1,4 миллиона тонн.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его транспортировки на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле.

При этом, география сбыта расширяется:

большая часть отгрузок поступили в Египет, это почти – 490 тысяч тонн;

в Бангладеш поступило – 250 тысяч тонн;

в Турцию – 96,7 тысячи тонн;

в Ливан – 78,1 тысячи тонн.

Интересно! Также был возобновлен вывоз украинского зерна в Сирию. Туда отправили – 94,4 тысячи тонн.

Кроме этого, агропродукция из Украины доставляется в:

Саудовскую Аравию;

Вьетнам;

Джибути;

и даже в Балканские страны.

Как Россия обходит санкции, чтобы перевозить украинское зерно?