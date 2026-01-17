Що відомо про експорт українського зерна Росією?

Для експорту українського зерна першочергово використовується Севастопольський морський порт, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Як показує статистика, за 2025 рік, було вивезено більш як 2 мільйони зернових культур, які вирощені на ТОТ України, повідомляє Андрій Сибіга. Цікаво, що левова частка цих постачань припадає саме на друге півріччя. Адже тоді було відвантажено приблизно 1,4 мільйона тонн.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Наша розвідка вже виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми наклали санкції на 43 з них, а також на 39 капітанів. Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі.

При цьому, географія збуту розширюється:

більша частина відвантажень надійшли до Єгипту, це майже – 490 тисяч тонн;

до Бангладешу надійшло – 250 тисяч тонн;

до Туреччини – 96,7 тисячі тонн;

до Лівану – 78,1 тисячі тонн.

Цікаво! Також було відновлено вивезення українського зерна у Сирію. Туди відправили – 94,4 тисячі тонн.

Окрім цього, агропродукція з України доставляється у:

Саудівську Аравію;

В'єтнам;

Джибуті;

та навіть у Балканські країни.

Як саме Росія обходить санкції, щоб перевозити українське зерно?